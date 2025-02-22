На ЧАЕС тривають відновлювальні роботи на об’єкті укриття

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття 4-го енергоблоку та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.
Про це повідомляє ДСНС.
“Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.
Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає”, – йдеться у повідомленні.
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.