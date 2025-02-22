На ЧАЕС тривають відновлювальні роботи на об’єкті укриття

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття 4-го енергоблоку та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС / Фото ДСНС

“Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.

Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає”, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.