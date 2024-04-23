Суспільство

На Бєлгородську область впала російська ракета X59 

23 Квітня 2024 10:42
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Бєлгород
Ракета X59 / Getty Images

Поблизу українського кордону, в полі біля села Красне у Бєлгородській області знайдена ракета X59.

Про це повідомляє російський опозиційний Телеграм-канал Astra.

«19 квітня за два кілометри від села Красне в полі виявили боєприпас — ракету X59. Вона «нештатно» зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

При цьому журналісти видання зазначають, що вони нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала у березні та квітні з російських літаків на територію РФ або тимчасово окуповані території України.

«Влада (російська – ред.) вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — «нештатним сходом боєприпасів». Точних відповідей, чому це відбувається – немає», – резюмує Astra.


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