На Буковині викрили канал переправлення чоловіків до Молдови

Оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили мешканців Хмельницької області, які організували канал незаконного переправлення людей через державний кордон до Молдови.

За даними Державної прикордонної служби, учасники схеми шукали охочих виїхати з України через месенджери та особисті контакти. Після цього «клієнтів» доставляли до прикордонної зони та інструктували щодо маршруту незаконного перетину кордону.

За перетин кордону вимагали понад $5 тисяч / Фото: ДПСУ

Правоохоронці задокументували три епізоди діяльності групи. Під час спроби переправити ще трьох осіб прикордонники зупинили автомобіль та затримали всіх учасників оборудки.

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За інформацією слідства, вартість «послуги» становила 12 тисяч гривень авансу, а після успішного перетину кордону клієнти мали сплатити ще 5 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, техніку та чотири автомобілі.

Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають заходи зі встановлення організатора схеми.