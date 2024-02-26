Суспільство

На Буковині викрили групу людей, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон

26 Лютого 2024 14:31
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прокуратура, поліція, кордон
Гроші за переправлення за кордон / Чернівецька обласна прокуратура

Правоохоронці на Буковині викрили групу людей, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон. Зокрема, серед них був представник антикорупційного підкомітету громадської організації

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі, передає “Еспресо.Захід“.

За даними слідства, 63-річний буковинець, заручившись підтримкою свого знайомого, вирішив “заробити” на організації незаконного перетину держ кордону. За 10 500 євро вони організували незаконне переправлення українця до Румунії.

“Ще один житель Чернівців – представник антикорупційного підкомітету громадської організації, особисто перевозив військовозобов’язаних та надавав їм інструктаж, як перетнути кордон поза пунктами пропуску. Чоловік співпрацював з різними особами, які “бронювали” день відправлення для своїх “клієнтів”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали “перевізника” під час руху до українсько-румунського кордону. У салоні його автомобіля перебувало п’ятеро чоловіків, серед них і громадянин, який виїжджав за протекції двох підозрюваних буковинців. Ще четверо військовозобов’язаних їхали за домовленістю третіх осіб по тарифу від 4000 до 9000 доларів США з людини.

Наразі встановлюються всі учасники схеми. Трьом буковинцям, які налагодили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, оголосили підозру ( ч. 3 ст. 332 ККУ).


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