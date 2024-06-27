На Буковині чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправки до навчального центру

Чоловік намагався втекти з автобуса Чернівецького обласного ТЦК під час відправлення у навчальний центр. Військовим вдалось його повернути.

Про це повідомили на сторінці Чернівецького обласного триторіального центру комплектування та соціальної підтримки.

“Під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки”, – йдеться в повідомленні.

У ТЦК нагадали, що в країні триває загальна мобілізація.

“Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини”, – повідомила пресслужба ТЦК.