Суспільство

На будівництві Подільського мостового переходу у Києві викрито мільйонні збитки

21 Грудня 2023 13:28
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поліція, київ, корупція

На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.

Про це повідомляє Поліція Києва.

“Викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу”, – йдеться в повідомленні.

Підозру у службовій недбалості оголошено заступнику директора комунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року підозрюваний отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень.

Це вже друга підозра, яку отримав указаний посадовець. У вересні поточного року йому вже вручили підозру за цією ж статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво “подорожчало” на 6,5 мільйонів гривень.


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