Суспільство

На борту ІЛ-76 було 15 осіб, останки 10 вже знайшли

12 Березня 2024 13:48
читать на русском →
авіакатастрофа, загиблі, рф
ІЛ-76 / Getty Images

Міністерство оборони РФ підтвердило, що в Івановській області розбився військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебувало 15 людей.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

«МО РФ підтверджує аварію військового Іл-76 в Івановській області. На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів», – ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що Іл-76 виконував плановий політ, його правий двигун задимів майже відразу після відриву від зльоту. Екіпаж прийняв рішення повернутися на аеродром, але двигун загорівся. Літак впав у лісопосадці поблизу місцевого кладовища.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Березня 2024 14:23

Смт Тьоткіно Курської області перебуває під контролем легіону “Свобода Росії”
12 Березня 2024 15:12

Поляки повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках
12 Березня 2024 14:51

Атака БпЛА вивела з ладу Нижегородський НПЗ “Лукойлу” — Reuters
12 Березня 2024 14:07

Росіяни заявляють що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник
12 Березня 2024 13:48

На борту ІЛ-76 було 15 осіб, останки 10 вже знайшли
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки