На борту ІЛ-76 було 15 осіб, останки 10 вже знайшли

Міністерство оборони РФ підтвердило, що в Івановській області розбився військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебувало 15 людей.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

«МО РФ підтверджує аварію військового Іл-76 в Івановській області. На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів», – ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що Іл-76 виконував плановий політ, його правий двигун задимів майже відразу після відриву від зльоту. Екіпаж прийняв рішення повернутися на аеродром, але двигун загорівся. Літак впав у лісопосадці поблизу місцевого кладовища.