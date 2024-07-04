Кримінал

На блокпосту в Івано-Франківську 56-річний чоловік побив військовослужбовця ТЦК
4 Липня 2024 16:31
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56-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у побитті працівника міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в обласній прокуратурі, інцидент трапився на блокпосту в Івано-Франківську.

Військовий зупинив маршрутний автобус для оповіщення пасажирів про мобілізацію.

“Працівник ТЦК та СП зайшов у автобус. Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт. Обвинувачений ударив військового по голові та спричинив травми середнього ступеня тяжкості”, – йдеться у дописі.

Чоловіка судитимуть за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до пʼяти років.


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