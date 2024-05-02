Суспільство

На блокпостах з початку війни вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, – Нацполіція

2 Травня 2024 10:20
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поліція
Ілюстративне фото / Getty Images

На блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він наголосив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Так, за словами Нєбитова, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили:

  • 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів;
  • майже 1500 гранатометів;
  • 27 тисяч гранат;
  • 4200 вибухових речовин;
  • 3,5 мільйона боєприпасів.

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