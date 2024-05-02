На блокпостах з початку війни вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, – Нацполіція

На блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.
Він наголосив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.
Так, за словами Нєбитова, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили:
- 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів;
- майже 1500 гранатометів;
- 27 тисяч гранат;
- 4200 вибухових речовин;
- 3,5 мільйона боєприпасів.