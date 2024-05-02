На блокпостах з початку війни вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, – Нацполіція

На блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він наголосив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Так, за словами Нєбитова, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили: