На авіабудівному заводі МіГ у Москві палає масштабна пожежа

У Москві горить авіабудівний завод МіГ на Ленінградському проспекті, за попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Baza.

За даними видання, спалах стався на другому та третьому поверхах будівлі, причина пожежі поки що невідома. Площа займання – 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та інші будівлі заводу.

Відкрите акціонерне товариство “Російська літакобудівна корпорація МіГ“ — російська літакобудівна компанія, підприємство повного циклу, що об’єднує в собі конструювання, виготовлення, реалізацію, обслуговування і ремонт літаків марки “МіГ”. На Ленінградському проспекті Москви знаходяться деякі заводські корпуси підприємства.