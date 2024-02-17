На Авдіївському напрямку запеклі бої йдуть біля Ласточкиного – відбито 14 атак ворога – Генштаб

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області.

нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

нашими захисниками відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.