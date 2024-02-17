На Авдіївському напрямку запеклі бої йдуть біля Ласточкиного – відбито 14 атак ворога – Генштаб

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ.
- На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.