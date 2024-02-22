На авдіївському напрямку ворог перегруповується та підтягує резерви, – Тарнавський

На таврійському напрямку росіяни зосереджують основну активність на Донеччині; у районі авдіївського після втрат ворог перегруповується, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Так, на авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції”, – повідомив Тарнавський.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Тарнавський зазначив, що на запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника в районі Роботиного, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли.

“За добу 21 лютого було знищено та пошкоджено три російські квадроцикли”, – додав він.

Загальні втрати ворога становлять: у живій силі – 515 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 46 одиниць (не враховуючи БПЛА). Зокрема це 4 танки, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 20 автомобілів. Нейтралізовано або збито 328 БПЛА різних типів.

“Також Сили оборони України знищили п’ять складів боєприпасів ворога”, – зазначив Тарнавський.

Загалом по операційній зоні ОСУВ “Таврія” агресор завдав 37 авіаударів, здійснив 42 бойові зіткнення і 1 270 артобстрілів, 90 разів застосовував дрони-камікадзе.