На Авдіївському напрямку відбито 35 атак росіян – Генштаб

Сили оборони України продовжують вести штурмові дії на південь від Бахмута на Донеччині та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці в суботу, 11 листопада.

За даними військових, протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень.

«Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що на Бахмутському напрямку українські військові відбили 16 атак сили РФ поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У свою чергу, «Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», зазначили в Генштабі.

«На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога», – уточнили українські військові.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

Також відомо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

«Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.