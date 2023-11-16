Суспільство

На аукціоні продали найдорожчий Ferrari

16 Листопада 2023 12:23
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авто

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продали класичну модель Ferrari 330 LM / 250 GTO 1962 року за рекордні 51,7 мільйона доларів.

Про це повідомили на сайті аукціонного дому.

Це найбільша сума, за яку коли-небудь купували автомобіль Ferrari на аукціоні. І водночас найдорожчий класичний автомобіль, проданий публічно у всьому світі за цей рік.

Попри рекорд, остаточна вартість лота виявилася нижчою за очікувану. За кілька днів до продажу автомобіль оцінювали у понад 60 мільйонів доларів.

Наразі найдорожчим автомобілем, який коли-небудь продавали на аукціоні, залишається Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року. У 2022 році його придбали за 142 мільйони доларів.


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