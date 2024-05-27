На антиурядових протестах у Єревані затримали майже 70 осіб

Поліція затримала 67 учасників акції протесту проти прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у Єревані.

Про це повідомляє NEWS.am з посиланням на дані поліції.

«Станом на 8:55 в Єревані за статтею 182 закону про адміністративні правопорушення затримано 67 учасників акцій непокори», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштабні акції протесту у Вірменії відбувалися у неділю і також продовжилися у понеділок зранку. Зокрема, перекрито автодороги Єреван – Аштарак та Єреван – Армавір. Лідер руху архієпископ Вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян теж приєднався до акцій протесту та перекрив перехрестя вулиць Абовян – Саят-Нова чорним позашляховиком.

Інші протестувальники заблокували вулиці Азатутяна, Маштоца, Тиграна Меца, Корюна, Москов’яна, Теряна та Хін Єреванці.

У деяких районах столиці ситуація напружена, відбуваються сутички між правоохоронними органами та учасниками акції. Деякі громадяни були затримані, зокрема депутат Артур Саргсян.