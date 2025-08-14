На Аляску з Путіним вирушить делегація з п’яти високопосадовців

До складу російської делегації, яка супроводжуватиме російського диктатора Путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці, увійшли п’ять високопосадовців

Про це повідомляють РосЗМІ.

Реклама

Реклама

До російської делегації увійшли: міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Склад американської делегації, за словами Ушакова, озвучить Вашингтон.

Як розповів помічник Путіна Ушаков, саміт Росія — США розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом. Він пройде на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Зустріч розпочнеться з розмови Путіна та Трампа у форматі тет-а-тет за участю перекладачів, вже після цього до переговорів приєднаються делегації. Головні теми зустрічі — врегулювання війни в Україні та двостороння співпраця США та РФ в економічній сфері та питання глобальної безпеки.