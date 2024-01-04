На аеродромі у РФ згорів Су-34 

В ніч на 4 січня на аеродромі “Шагол” у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це пише УП.
“Констатуємо, що ворожий літак згорів”.
За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ
В ніч на 4 січня на аеродромі “Шагол” у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це пише УП.
“Констатуємо, що ворожий літак згорів”.
За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ
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