На 25-му “Рамштайні” обговорять обороноздатності України до 2027 року

Міністр оборони США Ллойд Остін на 25-му засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 9 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, планує зібрати керівників восьми коаліційних груп.

Основна мета зустрічі — розробка дорожньої карти для посилення оборонних можливостей України до 2027 року.

Про це повідомили на сайті Міноборони США.

Лідери коаліційних груп представлять стратегії в таких ключових напрямах, як авіація, бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, дрони, морська безпека, розмінування та інформаційні технології.

“Ці дорожні карти мають допомогти донорам планувати й надавати підтримку Україні на довгострокову перспективу”, – пояснив один із посадовців.

На запитання про майбутнє Контактної групи у разі зменшення американської підтримки після зміни адміністрації 20 січня, посадовці підкреслили, що багатостороння структура групи забезпечить її стійкість у майбутньому.

25-та зустріч UDCG запланована на четвер, 9 січня.

З моменту створення групи у квітні 2022 року США, їхні союзники та партнери надали Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.