МЗС заспокоїв щодо допомоги Україні з боку США

Ситуація навколо ухвалення у США тимчасового бюджету не зупинить надходження допомоги в Україну, яку було оголошено раніше, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Наразі це близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку і 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Однак “Шатдаун” американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України”, – написав Ніколенко у Facebook у неділю.

У МЗС наголосили, що наразі українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьовано протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

“Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, пов’язані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитною як в Адміністрації США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне – серед американського народу”, – зазначили у відомстві.