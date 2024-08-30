Політика

МЗС закликало владу Монголії передати Путіна до Міжнародного кримінального суду
30 Серпня 2024 16:59
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мзс, путін
Будівля МЗС України / Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Міністерство нагадало, що на арешт Путіна за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ видали ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.

“Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем… Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі”, – заявило МЗС.

У пресслужбі кремля повідомляли, що Путін відвідає Монголію 3 вересня. Під час візиту він разом із президентом Монголії планує обговорити “перспективи розвитку російсько-монгольських відносин всеосяжного стратегічного партнерства”.


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