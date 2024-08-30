МЗС закликало владу Монголії передати Путіна до Міжнародного кримінального суду

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Міністерство нагадало, що на арешт Путіна за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ видали ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.

“Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем… Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі”, – заявило МЗС.

У пресслужбі кремля повідомляли, що Путін відвідає Монголію 3 вересня. Під час візиту він разом із президентом Монголії планує обговорити “перспективи розвитку російсько-монгольських відносин всеосяжного стратегічного партнерства”.