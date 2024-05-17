МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс

МЗС розпорядилося відновити прийом заяв від чоловіків призовного віку на вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах.

Однак тепер для надання послуг знадобится військово-обліковий документ, пояснили в МЗС.

“З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді”, – йдеться у повідомленні.

При цьому паперові документи будуть діяти “лише до моменту запуску електронного кабінету призовника”, після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.