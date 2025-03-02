МЗС України засудило дії МАГАТЕ на ЗАЕС

Україна висловила протест через дії співробітників МАГАТЕ, які порушили суверенітет нашої держави. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що Москва продовжує нав’язувати міжнародним організаціям незаконні умови роботи на окупованих територіях.

Особливо показовою є ситуація на Запорізькій АЕС. Росія фактично змусила представників МАГАТЕ залишатися на станції без ротації протягом 80 днів – значно довше, ніж передбачено. Експертів утримували в зоні підвищеного ризику, позбавляли свободи пересування та використовували як інструмент тиску на світову спільноту.

Україна неодноразово пропонувала безпечний маршрут для ротації через підконтрольну територію, але Кремль систематично відмовлявся гарантувати безпеку за цих умов. Росія навмисно блокувала виїзд фахівців, змушуючи МАГАТЕ діяти за її правилами.

МЗС України розцінює цю ситуацію не як планову ротацію, а як вимушену евакуацію експертів у критичних умовах. У відповідь Київ надіслав офіційний протест керівництву МАГАТЕ та попередив про неприпустимість подібних дій у майбутньому. Питання російського шантажу буде винесено на розгляд Ради керуючих МАГАТЕ найближчими днями.

Україна наполягає, що діяльність міжнародних організацій на її території має відповідати українському законодавству та міжнародним нормам. Реальний моніторинг на ЗАЕС стане можливим лише після припинення ядерного шантажу Росії та повернення станції під контроль України.

Київ закликає міжнародні організації зайняти чітку позицію та відмовитися від нав’язаних Кремлем умов, щоб зберегти власний авторитет і незалежність.

Раніше кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк та російський “Росатом” повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС, яка вперше пройшла по окупованій території без погодження з Україною.

У п’ятницю, 28 лютого, журналіст писав, що чув, що МАГАТЕ буде ротувати свою місію на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України – ймовірно, через Крим.