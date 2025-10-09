МЗС України привітало домовленості між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню

Міністерство закордонних справ України привітало досягнення домовленостей між Державою Ізраїль та угрупованням ХАМАС у межах першої фази мирного плану, ініційованого президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У заяві зовнішньополітичного відомства зазначається, що Україна високо цінує лідерство Сполучених Штатів і особисту роль президента Дональда Трампа у посередництві, яке відкрило шлях до припинення кровопролиття, звільнення заручників і полегшення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

Реклама

Реклама

Також у МЗС підкреслили важливу роль Катару, Єгипту та Туреччини, які долучилися до дипломатичних зусиль для досягнення домовленостей. У Києві назвали угоду “першим важливим кроком” до стабілізації ситуації на Близькому Сході та зміцнення міжнародного миру й безпеки.

Україна закликала всі сторони до повної та сумлінної реалізації домовленостей, наголосивши на підтримці міжнародних ініціатив, спрямованих на захист цивільного населення та дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

МЗС також процитувало позицію президента Володимира Зеленського, який висловив сподівання, що “зусиль міжнародної спільноти вистачить і для того, щоб примусити державу-агресора Росію завершити війну проти України та відновити гарантований мир і безпеку в Європі”.