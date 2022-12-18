МЗС Росії звинуватило Молдову в утисках росіян

МЗС Росії звинуватило офіційний Кишинів в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.

Про це йдеться у заяві російського міністерства, оприлюдненій в суботу, пише “Європейська правда“.

“Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та брутальне нехтування правом на свободу доступу до інформації, про свою прихильність до яких регулярно заявляють у політичному керівництві Республіки.

У світлі безпрецедентних наслідків його реалізації для російськомовної частини населення країни кваліфікуємо його також як цинічний утиск прав національних меншин”, – заявило російське відомство.

МЗС РФ вимагає від профільних міжнародних організацій “дати адекватну оцінку тому, що сталося, і вжити всіх належних заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації”.

Ввечері 16 грудня комісія з надзвичайних ситуацій яка діє в Молдові з початку війни в Україні, призупинила ліцензії шести телеканалів. Серед них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova.

Згідно з розпорядженням комісії, рішення призупинити ліцензії ухвалили для того, щоб захистити національний інформаційний простір і попередити ризик дезінформації та спроб маніпулювання громадською думкою. Стверджується, що канали поширювали некоректну інформацію під час висвітлення війни в Україні.

Президентка Мая Санду заявила, що захист національного інформаційного простору є важливим кроком для запобігання спробам дестабілізації, розпочатими особами, які перебувають під міжнародними санкціями.