МЗС Росії вручило послу США ноту

МЗС Росії викликало посла США Лінн Трейсі та вручило їй ноту з вимогою припинити підтримку трьох некомерційних організацій, визнаних Росією “небажаними”, та попередило про можливе видворення американських дипломатів.

Про це йдеться у Телеграм-каналі російського відомства, передає Укрінформ.

Американського дипломата попередили про визнання небажаними в РФ трьох НКО: “Американські ради з міжнародної освіти”, “Культурні перспективи” та “Інститут міжнародної освіти”. На думку російської влади, їхні програми і проєкти мають “антиросійську спрямованість”.

Послу Трейсі вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності цих НКО, видалити з офіційного сайту дипмісії та з соціальних мереж перелік здійснюваних цими організаціями освітніх проєктів і програм.

При цьому у російському відомстві заявили, що “спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включаючи підривні акції й поширення дезінформації в контексті виборів і спеціальної воєнної операції (так у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.), жорстко і рішуче припинятимуться аж до видворення у статусі persona non grata причетних до подібних дій співробітників посольства США”.