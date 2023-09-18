МЗС Росії прокоментувало рішення про заборону в’їзду авто на російських номерах  до ЄС

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення окремих держав-членів Європейського Союзу заборонити в’їзд автомобілям із російською реєстрацією і вказало на “шкоду простим росіянам”.

Про це говориться у заяві російського МЗС.

У Москві вважають останні роз’яснення Європейської комісії щодо заборони в’їзду для російських авто такими, що перебувають “за межею абсурду” й шкодять “простим росіянам”.

“Тепер уже цілком очевидно відчайдушне прагнення нинішньої єесівської верхівки звести в Європі нову “залізну завісу”, максимально обмеживши можливості спілкування між людьми”, – пише МЗС Росії.

Дії Єврокомісії там розцінюють як “відверте провокування країн-членів ЄС на посилення дискримінації росіян за національною ознакою”. Російське МЗС закликало громадян зважувати ризики під час подорожей до Євросоюзу.

“У столицях держав Євросоюзу мають чітко усвідомлювати, що “відсидітися за спиною” Брюсселя, прикриваючись горезвісною єесівською “солідарністю”, яка настільки відверто розтоптує права людини, тут не вдасться”, – додали там.