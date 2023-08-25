МЗС намагається повернути шістьох українців з російсько-грузинського кордону

Міністерство закордонних справ України працює над поверненням шістьох громадян України, які “застрягли” на кордоні Росії та Грузії на пункті пропуску Верхній Ларс.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі МЗС.

“МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які нині знаходяться на російсько-грузинському кордоні. За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України та були вивезені російською окупаційною армією до Росії”, — повідомили у міністерстві.

Зараз здійснюється перевірка їхніх осіб, юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, та опрацьовується питання їхнього повернення до України.

Наразі волонтери Choose to help передають українцям воду, їжу та медикаменти.

“Отримала інформацію, що на верхньому Ларсі застрягла група громадян України і що їм потрібна активна допомога, тому що їжа у них закінчувалася і буквально її вистачало до (вчорашнього) вечора. Ми в такому режимі стихійного штабу почали збирати гроші й організувати доставку на нейтральну частину Верхнього Ларса”, — розповіла Суспільному Ася, волонтерка Choose to help.

За її словами, волонтери шукали попутну машину, щоб передати українцям необхідні речі.

Ми вчора закупили продуктів і медикаментів за списками, яку склали українці, і на попутну машину завантажили, і вранці вони отримали перший необхідний набір допомоги. Зараз планується друга машина, яка привезе теплі речі, одяг, якийсь набір їжі та води. Найімовірніше, до вечора вони до вечора отримають додаткову допомогу. Сподіваюся, що їм привезуть теплі речі, тому що ночувати на КПП досить холодно”, — сказала волонтерка.

Представниця Choose to help зазначила, що шестеро українців зараз перебувають на КПП Дар’ял, на грузинській стороні, одразу за паспортним контролем і “вони буквально на кахельній плитці перебувають усі ці 7 днів”.

“Я знаю, що всі служби, які можуть бути залучені до вирішення цього питання — вони вже залучені, включно з ООН. Але поки що системної допомоги ще не організовано. Я знаю, що українська сторона теж у курсі і намагається вирішити це питання”, — сказала вона.

Раніше грузинські ЗМІ з посиланням на МЗС держави повідомляли, що шестеро українців перебувають у нейтральній зоні на пункті пропуску Верхній Ларс. Вони були колишніми вʼязнями, яких російські окупанти вивезли з Херсонщини.