МЗС Молдови: слова Лаврова про нас як про “наступну Україну” – загрозлива риторика

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (МЗСЭІ) назвало заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Захід перетворює Молдову на “наступну Україну”, риторикою, що загрожує.

Раніше Лавров в інтерв’ю російським ЗМІ сказав, що прагнення Молдови вступити до різних західних альянсів – від НАТО до ЄС – свідчить про антиросійський курс молдавської влади.

“Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які такі, що не відповідають істині, і є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломатії”, – заявив представник МЗСЄІ Даніел Воде.

За його словами, прагнення Молдови до членства в названих альянсах – це шлях, схвалений громадянами країни та відповідний їхнім бажанням.

“Ми будемо вдячні всім країнам світу, у тому числі й Російській Федерації, за повагу до рішення нашого народу. Республіка Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє є частиною вільного світу”, – сказав Воде.