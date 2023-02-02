Політика

МЗС Молдови: слова Лаврова про нас як про “наступну Україну” – загрозлива риторика

2 Лютого 2023 14:17
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молдова

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (МЗСЭІ) назвало заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Захід перетворює Молдову на “наступну Україну”, риторикою, що загрожує.

Раніше Лавров в інтерв’ю російським ЗМІ сказав, що прагнення Молдови вступити до різних західних альянсів – від НАТО до ЄС – свідчить про антиросійський курс молдавської влади.

“Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які такі, що не відповідають істині, і є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломатії”, – заявив представник МЗСЄІ Даніел Воде.

За його словами, прагнення Молдови до членства в названих альянсах – це шлях, схвалений громадянами країни та відповідний їхнім бажанням.

“Ми будемо вдячні всім країнам світу, у тому числі й Російській Федерації, за повагу до рішення нашого народу. Республіка Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє є частиною вільного світу”, – сказав Воде.


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