Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру

Очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки, в миру Андрія Коваленка підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Про це він неодноразово “згадував” під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора, наголошують у спецслужбі.

Вкаазано, що ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

“Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції”.