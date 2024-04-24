Кримінал

Митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП оголосили підозру

24 Квітня 2024 14:44
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сбу, церква
Митрополит Святогірської лаври у Донецькій області під час оголошення підозри в колабраційній діяльності / Фото: СБУ

Настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія затримали та оголосили йому підозру. 

За даними слідства, клірик “здав” окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині, повідомляє СБУ.

Свою підривну діяльність вікарій проводив під час літургії.

“Він під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано “злити” агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ “громадянським конфліктом”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.


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