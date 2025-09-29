Митники вилучили в українця центнер російської ікри та крабового м’яса

На митному посту “Устилуг” зупинили українця, який намагався ввезти майже центнер ікри та крабового м’яса російського походження. Заборонений товар вартістю близько 170 тис. грн вилучили, справу передано до суду.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Громадянин України, який повертався додому з Європи через митний пост «Устилуг» намагався провезти майже центнер червоної ікри та крабового м’яса орієнтовною вартістю 170 тис. грн у своєму мікроавтобусі.

“Контейнери та скляні банки, в яких містилась російська продукція, знаходились у салоні авто без ознак приховування. Про походження ікри чітко вказувало маркування на упаковці: “РФ, Камчатський край”. Заборонений для імпорту товар тимчасово вилучено”, – розповіли на митниці.

Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточне рішення у справі прийматиме суд.

Як нагадали в митній службі, ввезення в Україну окремих товарів походженням з російської федерації заборонено ще з 2015 року. А з квітня 2022 року Кабінет Міністрів України встановив повне ембарго на торгівлю з державою-агресором.