Суспільство

Минулої ночі прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині

7 Березня 2024 10:43
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війна, прикордонники
Ілюстративне фото / ДПСУ

Українські прикордонники в ніч на 7 березня зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на територію Сумської області.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.

“Противник відступив, його втрати уточнюються”, – додають у ДПСУ.


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