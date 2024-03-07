Минулої ночі прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині

Українські прикордонники в ніч на 7 березня зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на територію Сумської області.
Про це повідомляє ДПСУ.
“Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.
“Противник відступив, його втрати уточнюються”, – додають у ДПСУ.