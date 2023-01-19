Минулої доби на Харківщині ворог гатив по житловим будинкам, амбулаторії і дитячому садку

Минулої доби у Харківській області під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був «приліт» у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

На щастя, обійшлося без постраждалих.