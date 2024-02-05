Минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найгарячіше — на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали один ракетний та 43 авіаційних удари, здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля населених пунктів Багданівка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку, тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку війська РФ наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атак північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу військ РФ.