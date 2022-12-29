Політика

Ми знаємо, скільки Росія може зробити ракет – Данилов

29 Грудня 2022 21:24
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зброя

Секретар РНБО України Олексій Данилов в інтерв’ю Kyiv Post розповів про те, як у ЗСУ оцінюють російські запаси ракет.

За його словами, Росія продовжує виробляти ракети в обхід західних санкцій і вже обстрілювала Україну ракетами, виготовленими у 2022 році.

“Так, свіжі ракети вже були. Але вони не можуть виготовляти такі ракети у великій кількості. Це технологічно складний процес”, – каже Данилов.

“Зараз для виробництва використовуються залишки деталей, які були на складах. Ми знаємо, скільки може бути виготовлено таких ракет. Якщо з’являтимуться абсолютно нові, то тоді ми говоритимемо, що санкції не працюють. На сьогоднішній день ми поки що цього сказати не можемо” , – додав він.

Видання Defense Express писало, що під час останнього масованого ракетного обстрілу України російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС випустив щонайменше одну ракету Х-101, виготовлену у четвертому кварталі цього року.


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