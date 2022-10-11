“Ми всю ніч працювали, стиснувши зуби”. Мер Дніпра показав усунуті наслідки теракту

Учора інфраструктура Дніпра зазнала ракетного обстрілу – одна з ракет потрапила у дорожнє покриття. Утворилася величезна вирва.

Сьогодні до ранку комунальні та дорожні служби провели ремонт дільниці.

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував у мережі два фото – одразу після прильоту та сьогоднішнє.

Вчера и сегодня.

Мы все ночь работали, сцепив зубы.

Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья.

…

Пусть подавятся, падлы.

Вы все восстановим и все отстроим.

Но наша ненависть будет жить столетиями.

…

А моим подчинённым, коммунальщикам и трудягам – низкий поклон.