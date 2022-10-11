“Ми всю ніч працювали, стиснувши зуби”. Мер Дніпра показав усунуті наслідки теракту

Учора інфраструктура Дніпра зазнала ракетного обстрілу – одна з ракет потрапила у дорожнє покриття. Утворилася величезна вирва.
Сьогодні до ранку комунальні та дорожні служби провели ремонт дільниці.
Мер Дніпра Борис Філатов опублікував у мережі два фото – одразу після прильоту та сьогоднішнє.
Вчера и сегодня.
Мы все ночь работали, сцепив зубы.
Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья.
…
Пусть подавятся, падлы.
Вы все восстановим и все отстроим.
Но наша ненависть будет жить столетиями.
…
А моим подчинённым, коммунальщикам и трудягам – низкий поклон.
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