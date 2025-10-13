“Ми працюємо над цим”: Зеленський розповів про переговори з Трампом щодо постачання Tomahawk

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News розповів, що під час нещодавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом обговорював можливість постачання Україні ракет Tomahawk та посилення системи ППО.

За словами Зеленського, Київ просить у Вашингтона дві речі — реальні системи протиповітряної оборони та озброєння великої дальності.

«Ми говорили з президентом Трампом, що нам потрібна справжня ППО, справжня кількість систем, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує. І друге — далекобійна зброя. Звісно, ми говорили і про Томагавки», — сказав глава держави.

На запитання журналіста, чи погодив Трамп передачу цих ракет, Зеленський відповів:

«Ми працюємо над цим. І, звісно, розраховуємо на таке рішення. Але побачимо».

Президент також наголосив, що всі далекобійні засоби, які Україна просить у США, будуть використовуватися виключно по військових цілях:

«Ми ніколи не атакуємо цивільних, навіть попри всі втрати, які переживаємо. Тому, якщо ми говоримо про далекобійні удари — це тільки по військових об’єктах».

Зеленський підтвердив, що Трамп називає війну в Україні складнішою, ніж конфлікт на Близькому Сході, адже Росія — «велика держава, яка воює не лише сама, а й за участі Ірану та Північної Кореї».

Крім того, президент подякував Сполученим Штатам за співпрацю у сфері розвідки та зазначив, що українські й американські спецслужби мають «дуже сильні відносини».