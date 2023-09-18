Політика

Ми не повинні давати Путіну перепочинок, – Зеленський

18 Вересня 2023 07:07
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський у передачі “60 хвилин” Скотта Пеллі телекомпанії СBS прокоментував наступ Сил оборони України.  За його словами, зараз захисникам важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресора.

“Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмилі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку”, – сказав президент.

Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

“Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території”, – підкреслив президент.

Також ведучий запитав Зеленського, чого Путін добивається, вбиваючи цивільних.

“Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати (нас). Цій людині (Путіну), яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною”, – зазначив Зеленський.


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