МВС змінює керівництво сервісного центру після журналістського розслідування

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування нової управлінської команди для Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС та початок позапланової службової перевірки його діяльності.

За повідомленням пресслужби МВС, звернення щодо перевірки способу життя керівників та співробітників ТСЦ №8041 у Києві вже надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції.

МВС також запланувало перевірки у всіх підрозділах ГСЦ та створило робочу групу під керівництвом заступника міністра Леоніда Тимченка для вдосконалення цифрових процесів надання послуг.

Раніше проєкт Bihus.Info опублікував розслідування, в якому зазначалося, що найбільший сервісний центр країни на вул. Перемоги, 20 у Києві працює з перебоями. Громадяни змушені ночувати в чергах за талонами на практичний іспит, в той час як хакери продають такі талони вразливості в системі.

Журналісти також з’ясували, що співробітники центру їздять на дорогих автомобілях, не задекларованих або оформлених на родичів. Крім того, на їхніх близьких зареєстроване інше елітне майно, що викликає підозри у корупційних зловживаннях.