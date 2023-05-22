МВС РФ оголосило в розшук актора Олексія Паніна

МВС РФ оголосило у розшук актора Олексія Паніна. Відповідну інформацію «Верстка» виявила у базі розшуку МВС.

У картці розшуку йдеться, що актора розшукують за статтею Кримінального кодексу, проте за якою саме не уточнюється.

На початку травня стало відомо, що СК РФ порушив кримінальну справу проти Паніна за статтею про публічне виправдання тероризму.

За даними ТАСС, підставою для справи стали висловлювання актора, які «виправдовують теракт на Кримському мосту». Тоді ж повідомлялося, що за місцем реєстрації актора у Москві пройшов обшук. Водночас, телеграм-канал Baza писав, що Панін живе в Іспанії з 2020 року.