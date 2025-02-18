Кримінал

МВС опублікувало відео удару по Костянтинівці, під час якого було поранено голову МВА
18 Лютого 2025 11:20
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У Костянтинівці Донецька область внаслідок атак російських FPV-дронів постраждали четверо осіб: двоє співробітників ДСНС, двоє поліцейських та начальник Костянтинівської МВА.

Відео наслідків інциденту та евакуації поранених було опублікувало МВС.

Згідно з повідомленням правоохоронців, перший дрон влучив у автомобіль рятувальників, які везли воду для місцевих жителів, а другий — в евакуаційну команду, що прибула на місце. Удар стався саме в той момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

“Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись у броньованій автівці та рушити з місця. Поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо. Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні!”, – розповіли правоохоронці.


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