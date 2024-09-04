Економіка

МВФ хоче від України підвищення податків та девальвації гривні, – Bloomberg
4 Вересня 2024 16:31
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Українські чиновники очікують, що цього тижня Міжнародний валютний фонд вимагатиме від них прискорити девальвацію валюти, знизити відсоткові ставки і посилити роботу з підвищення податків, щоб заповнити бюджетний дефіцит країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Цього тижня представники Міжнародного валютного фонду відвідають Київ. Під час зустрічі українських посадовців із представниками МВФ розглянуть кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.

Результат розгляду може призвести до виділення Україні 1,1 мільярда доларів, якщо співробітники фонду вирішать, що Україна досягає цільових показників програми і має достатньо коштів для задоволення своїх фінансових потреб.

Однак Національний банк України не хоче допустити подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10% з жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс. За словами співрозмовників Bloomberg, такий крок поставить під сумнів здатність Нацбанку підтримувати цінову стабільність. Девальвація, а також підвищення податків також може завдати політичної шкоди.


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