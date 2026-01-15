“Можливо, настав час почати пити”: Каллас про ситуацію у світі

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у приватній розмові з євродепутатами пожартувала про складну ситуацію у світі. За її словами, події на міжнародній арені роблять теперішній момент “вдалим” для того, щоб почати пити алкоголь.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох людей, які були присутні на зустрічі.

Каллас звернулася до лідерів політичних груп Європейського парламенту та зазначила, що хоча вона зазвичай не вживає алкоголь, нинішні глобальні події можуть змусити змінити цю звичку.

Коментар пролунав під час зустрічі керівників парламентських фракцій після обміну новорічними привітаннями. За словами присутніх, учасники розмови зауважили, що через світові події цей рік складно назвати щасливим.

Заява Каллас прозвучала на тлі низки міжнародних криз, зокрема побоювань у Європі щодо можливих дій Дональда Трампа стосовно Гренландії, масових протестів в Ірані, операції США у Венесуелі, а також війн, що тривають в Україні та Газі. Раніше Каллас також заявляла про готовність ініціювати нові санкції ЄС проти Ірану після жорсткого придушення протестів.