МОЗ скасовує тендери на консультанта й технагляд для “Охматдиту”

МОЗ скасувало супутні тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для “Охматдиту”.

Про це повідомили у МОЗ.

“У звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені НДСЛ Охматдит”, – йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують: жодних договорів за результатами скасованого тендеру підписано не було. Також наразі не витрачено жодної копійки, зібраної на відновлення лікарні.

Напередодні “Наші гроші” повідомили про оголошення “Охматдитом” ще двох тендерів на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планували укласти з ТОВ “Васеньов Інжиніринг” на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ “Ік-Проект” за 5,22 млн грн.