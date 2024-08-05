14 мільйонів планує витратити “Охматдит” на консультанта по ремонту та технагляд

Дитяча лікарня “Охматдит” оголосила тендери за 14 мільйонів гривень на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішніх робіт у будівлі.

Про це повідомляє видання “Наші гроші”.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з “Васеньов Інжиніринг” на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати “Ік-Проект” за 5,22 млн грн, повідомляється у системі “Прозорро”.

Столична “Васеньов Інжиніринг” зареєстрована у квітні 2023 року та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма отримала тендерів на 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Зараз “Охматдит” планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову “консультації з питань залучення підрядних організацій”.

Олег Васеньов – це експерт у якого “Охматдит” відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Він склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду “Охматдиту”, пише видання. В конкурсі вимагалось замінити весь фасад, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Що ще замовляють у Васеньова за 9 млн грн:

Складання графіків виконання робіт, постачання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;

забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;

надання консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель, розроблення документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності)

організація складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;

перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

організація контролю за списанням будівельних матеріалів.

Технічний нагляд у виконанні “Ік-Проект” передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисної документації; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.

Київською “Ік-Проект” керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. З 2016 року “Ік-Проект” натендерив 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.