МОЗ обіцяє запустити в цьому році електронний кабінет пацієнта

Про функціонування найголовніших цифрових сервісів йшлося на зустрічі представників МОЗ України, НСЗУ та асоціації розвитку інформаційних систем з представниками ЗМІ.
Зокрема, було презентовано роботу вже впроваджених проектів і анонсовано плани щодо розвитку цифровізації охорони здоров’я на 2024 рік.
«Цифровізація медичної системи дозволяє досягти кількох цілей: по-перше, вона дозволяє зменшити бюрократію і навантаження на медичних працівників завдяки роботі електронних сервісів; пацієнти завдяки цифровізації можуть отримувати якісні та доступні послуги; і, нарешті, вона надає інструменти для управління, щоб на основі даних формувати політики і приймати ефективні рішення», – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марія Карчевич.
Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) – найбільша IT-система України і одна з ключових систем цифрового простору української медицини eHealth.
Сьогодні завдяки новим сервісам, що вже впроваджені в ЕСОЗ, можна:
- виписувати електронні направлення;
- формувати медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність;
- придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря;
- отримувати ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації тощо.
В електронній системі охорони здоровʼя також став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації.
Крім сервісів, впроваджених в ЕСОЗ, уже запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів «e-Stock», розвинуто нові модулі системи «MedData», серед яких – модуль «гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».
“У 2024 році запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн.
Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК”, – пообіцяли в МОЗ.