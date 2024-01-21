Техно

МОЗ обіцяє запустити в цьому році електронний кабінет пацієнта

21 Січня 2024 19:51
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мінздрав

Про функціонування найголовніших цифрових сервісів йшлося на зустрічі представників МОЗ України, НСЗУ та асоціації розвитку інформаційних систем з представниками ЗМІ.

Зокрема, було презентовано роботу вже впроваджених проектів і анонсовано плани щодо розвитку цифровізації охорони здоров’я на 2024 рік.

«Цифровізація медичної системи дозволяє досягти кількох цілей: по-перше, вона дозволяє зменшити бюрократію і навантаження на медичних працівників завдяки роботі електронних сервісів; пацієнти завдяки цифровізації можуть отримувати якісні та доступні послуги; і, нарешті, вона надає інструменти для управління, щоб на основі даних формувати політики і приймати ефективні рішення», – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марія Карчевич.

Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) – найбільша IT-система України і одна з ключових систем цифрового простору української медицини eHealth.

Сьогодні завдяки новим сервісам, що вже впроваджені в ЕСОЗ, можна:

  • виписувати електронні направлення;
  • формувати медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність;
  • придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря;
  • отримувати ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації тощо.

В електронній системі охорони здоровʼя також став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації.

Крім сервісів, впроваджених в ЕСОЗ, уже запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів «e-Stock», розвинуто нові модулі системи «MedData», серед яких – модуль «гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».

“У 2024 році запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн.

Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК”, – пообіцяли в МОЗ.


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