Суспільство

Москву знову атакував БПЛА: пошкоджено Експоцентр

18 Серпня 2023 07:22
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бпла, москва

Столицю Росії знову атакував безпілотник, вночі 18 серпня вибух прогримів у районі бізнес-центру “Москва-Сіті”, пошкоджено будівлю “Експоцентру”.

Про це повідомляють російські Telegram-канали “Baza”, “Shot”, “ВЧК-ОГПУ”, Собянін у Telegram. 

За інформацією “Baza”, вибух стався недалеко від веж бізнес-центру “Москва-Сіті”.

“За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник”, – пише канал.

Канал “Shot” повідомив, що на місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.

За даними Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ”, БПЛА впав на дах “Експоцентру” в районі “Москви-Сіті”, пробивши дах.

Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали у зону “Експоцентру”.

“Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні “Експоцентру”, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає”, – заявив він.

За попередніми даними “Baza”, у 8 павільйоні “Експоцентру” сталося обвалення на площі 30 кв. м.


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