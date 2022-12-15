Політика

Москву розлютила допомога Азербайджану українським енергетикам

15 Грудня 2022 15:00
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енергетика

Передача Азербайджаном Україні трансформаторів і генераторів як гуманітарна допомога викликає подив у Росії, повідомило агентству ТАСС джерело в МЗС РФ.

“Подібний крок з боку Баку викликає подив. У рамках спеціальної військової операції ЗС Російської Федерації знищують критичну інфраструктуру України, що використовується київським режимом для військових потреб. Азербайджанські поставки, які навряд чи принципово змінять ситуацію, не тягнуть на гуманітарну допомогу”, – зазначили у відомстві Лаврова.


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