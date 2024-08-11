Москва погрожує “жорсткою відповіддю” на удари ЗСУ

Російські офіційні особи пообіцяли “жорстко відповісти” на останні повідомлення про атаки України на кілька російських регіонів, включно з просуванням українських військ углиб Курської області.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Київ у “терористичній діяльності”, єдина мета якої, на її думку, – залякати мирне населення Росії.

“Не сумніваємося, що організатори і виконавці цих злочинів, включно з їхніми зарубіжними кураторами, понесуть за них відповідальність. Жорстка відповідь ЗС Росії не змусить на себе чекати”, – написала Захарова у своєму телеграм-каналі.

Вона додала, що Україна прекрасно розуміє, що останні атаки “безглузді з військової точки зору”.