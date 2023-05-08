Політика

Москва намагається виконати план з мобілізації за допомогою мігрантів

8 Травня 2023 09:24
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Британська розвідка

Російське командування вербує середньоазійських трудових мігрантів на війну проти України. До цього висновку дійшли в британській військовій розвідці.

“Вербувальники відвідують мечеті та імміграційні офіси. В офісах імміграції персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів”, – йдеться у щоденній доповіді.

За даними британських спецслужб, рекрутери пропонують бонуси за реєстрацію в розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць. Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

“Висока місячна зарплата та бонуси за підписання контракту спонукатимуть деяких працівників-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де втрати надзвичайно високі.

Вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати план — 400 тис. добровольців відправити воювати в Україні.

Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення”, – робить висновок британська розвідка.


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